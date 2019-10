Combattenti torinesi in Siria: le mamme manifestano davanti al tribunale di Torino [VIDEO]

Le mamme di Edgarda Marcucci e Jacopo Bindi, torinesi che hanno combattuto l'Isis in Siria, a fianco delle truppe curde, insieme all'associazione Mamme in Piazza per la libertà di dissenso, hanno organizzato un presidio dinanzi l'ingresso del tribunale di Torino in vista dell' udienza che valuterà la sorveglianza speciale per i due giovani. L'udienza è in programma il prossimo 15 ottobre.