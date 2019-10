Pedalata alla scoperta di Mirafiori con StessoPiano

Nuovo appuntamento alla scoperta della città organizzato da StessoPiano. Mirafiori è uno dei quartieri più grandi e periferici di Torino!

Il miglior modo per conoscerlo è in sella alla propria bicicletta e, così, scopriremo insieme che le origini del quartiere sono ben più antiche di quelle dello stabilimento FIAT Mirafiori, a cui spesso il quartiere è associato. Appuntamento sabato 19 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, con ritrovo in corso Agnelli 200.

La storia che insieme ripercorreremo tratterà, infatti, non solo della fabbrica e di come questa abbia inciso su tutto il territorio circostante, ma anche di altri aneddoti storici meno conosciuti, delle nuove attività e delle interessanti esperienze sociali e culturali che oggi animano il quartiere. Per scoprire tutto questo, incontreremo chi a Mirafiori vive e lavora e ha piacere di condividere con noi la propria storia e punto di vista.

Ritrovo: ore 14.30, Corso Agnelli, 200 (davanti alla palazzina FIAT)

Arrivo: alle 18.30 alla Casa nel Parco, la Casa del Quartiere a Mirafiori Sud

** iscrizione gratuita obbligatoria **

La partecipazione è gratuita, ma per esigenze organizzative e di assicurazione l'iscrizione è obbligatoria entro giovedì 17 ottobre scrivendo una via email con oggetto "Tour Mirafiori” a info@stessopiano.it