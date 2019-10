L'arcivescovo Nosiglia nominato dal Papa amministratore apostolico di Susa

Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, amministratore apostolico della diocesi di Susa, con tutte le facoltà del vescovo diocesano. "Le due diocesi - ha spiegato Nosiglia - restano ma avranno lo stesso vescovo. Adesso dovró conoscere e accompagnare con assiduità la diocesi di Susa, in modo che non si senta orfana di un pastore". L'incarico ha durata biennale e arriva dopo le dimissioni, per raggiunti limiti di età, dell'ormai ex vescovo di Susa monsignor Alfonso Badini Confalonieri. "Sento nascere in me tanta speranza - ha detto Nosiglia - anche se so bene quante siano le difficoltà che giorno per giorno assillano sia sul piano spirituale che sociale tante persone e famiglie, particolarmente in questo tempo di difficoltà economiche e spirituali che aggravano la precarietà del lavoro, le incertezze del futuro, le fatiche di molti per situazioni di