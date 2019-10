Conferme sull'ex fabbrica Paracchi di Torino: diventerà una RSA

L'ex fabbrica di tappeti Paracchi, situata all'angolo tra via Pianezza e via Pessinetto, diventerà presto una RSA. A confermarlo è la cooperativa sociale Casa dell'Immacolata, unica società interessata all'acquisto dello storico edificio industriale dalla Città di Torino.

Le cose, anche se a rilento, stanno procedendo per il verso giusto: “Il processo – conferma l'ingegner Daniel Malpassi – sta andando avanti in modo macchinoso a causa dei parametri urbanistici datati che contraddistinguono l'immobile: l'amministrazione, tuttavia, dopo diversi incontri si è detta disponibile a venirci incontro a riadattarli alla nuova destinazione d'uso perché ritenuta opera fondamentale nella riqualificazione dell'area”. Confermata, invece, la presenza di amianto nella copertura: “Abbiamo speso – prosegue – ingenti risorse appoggiandoci a uno studio di architettura: vogliamo investire nella realizzazione di un'opera eccellente. Le preoccupazioni del vicinato sono legittime ma, come già confermato, l'amianto non verrà incapsulato ma completamente rimosso e smaltito seguendo le più recenti normative”.

I lavori, al momento, sono ancora bloccati ma la cooperativa si dice subito pronta a partire: “La città – conclude – deve ancora risolvere le ultime problematiche: una di queste riguarda la facciata, su cui è presente il vincolo della sovrintendenza: è comunque nostra intenzione ripristinarla con lo stile attuale ricordando la storia industriale della Paracchi; l'integrazione con tutto il quartiere verrà garantita anche grazie a un giardino aperto alla cittadinanza. Noi siamo pronti e i nostri studi sono in fase avanzata, speriamo di cominciare il più presto possibile”.