Riparte la stagione dei concerti alla Suoneria con il Duo Sole [FOTO]

Sabato 12 ottobre 2019 si è aperta la stagione dei concerti a Settimo Torinese, con la prima data autunnale del Duo Sole presso il Ristorante della Suoneria.

Il duo, composto dalle giovani Vanja Contu all’arpa e Valentina Nicolotti alla voce, ha intrattenuto il pubblico con rivisitazioni di canzoni italiane e straniere, dall’aspetto nuovo e unico, che riescono ogni volta a regalare emozioni. Davvero particolare il modo in cui Vanja e Valentina fondono con armonia due mondi diversi come la musica classica e il jazz, trascinando gli spettatori in un viaggio a volte giocoso e a volte profondo e introspettivo.

Punto d’incontro tra i due diversi stili è sicuramente la voglia di sperimentare delle due musiciste torinesi, che attraverso la propria passione per il canto e l’arpa riescono a coinvolgere l’ascoltatore. Un esperimento musicale cominciato nel 2015, dal quale è nato anche un album, Time, e un sound moderno frutto dell’unione di due arti storiche, fatte proprie dal Duo Sole.