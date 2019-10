Vertice in Prefettura, questa mattina a Torino, per fare il punto della situazione sulle ricerche di Elisa Gualandi, 53enne impiegata del comune di Torino scomparsa il 6 giugno 2018 dalla sua casa di via Villanova a Pont Canavese.

Domenica 24 novembre, giorno in cui è prevista a Pont un'esercitazione del Soccorso Alpino, riprenderanno le ricerche della donna. Alle operazioni prenderanno parte anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Ivrea.