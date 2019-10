Chieri, la bimba investita dal suv è stata estubata, ma la prognosi resta riservata

E' stata estubata e può finalmente respirare da sola la bimba di due anni e mezzo travolta martedì 8 ottobre da un suv parcheggiato davanti al suo asilo, a Chieri.

Purtroppo però si tratta soltanto di un piccolo segnale: secondo i medici dell'ospedale Regina Margherita, dal punto di vista della coscienza non si possono ancora fare previsioni e questo passaggio non è particolarmente significativo.

Valutazioni più approfondite saranno però fatte nei prossimi giorni. Anche per questo, per ora la piccola paziente resta in rianimazione e in prognosi riservata.