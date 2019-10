Tragedia questa mattina presso gli uffici dell'Edilizia ed Urbanistica del Comune di Torino in piazza San Giovanni, dove è morta una persona.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un decesso per cause naturali. All'interno del "Palazzaccio" sono intervenuti i Carabinieri, che stanno aspettando il medico legale per l'esame sul corpo.