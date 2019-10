Al Circolo dei Lettori di Torino due scrittori raccontano la luna

In occasione della mostra Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento, a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini, in corso a Palazzo Madama fino all’11 novembre, la Fondazione Circolo dei lettori collabora con Palazzo Madama, intrecciando letteratura e arte, per raccontare la fascinazione che la Luna ha esercitato su due grandi poeti. Il primo è Giovanni Pascoli, che all’astro ha dedicato versi densi di solitudine e romanticismo, protagonista della lezione-racconto della scrittrice Elena Varvello. Il secondo è Giacomo Leopardi, di cui Emanuele Trevi ripercorre i versi indimenticabili. Il poeta di Recanati, per tutta la sua vita, ha coltivato uno stretto e tenero rapporto con l’immagine lunare, in cui ha rispecchiato il proprio mondo interiore.

Mercoledì 16 ottobre, ore 18

Dov’era la luna? Così cantò Giovanni Pascoli

La lezione della scrittrice Elena Varvello è un invito a immaginare una notte d’agosto e un ragazzino di nome Giovanni, che aspetta il ritorno del padre. La Luna splende nel cielo. Un colpo d’arma da fuoco, lontano, squarcia il silenzio e tutto cambia per sempre. Ma c'è qualcosa che quel ragazzino sta per vedere, cose che gli altri non vedono. Nemmeno lui lo sa ancora: adesso piange la morte del padre. Eppure sta per vedere il mondo come nessuno l'ha visto prima. E sta per vedere cos'è davvero la Luna che quella notte d'agosto brillava, sta per cantarla.

Mercoledì 23 ottobre, ore 18

Alla luna. Gli indimenticabili versi di Giacomo Leopardi

Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, dedica la sua lezione a Leopardi, l’autore di Alla Luna e di Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, il cantore della Luna per eccellenza, l'autore di immortali “notturni” rimasti insuperati nella tradizione lirica europea. Dagli studi giovanili sulla storia dell'astronomia e sulle credenze degli antichi, fino ai capolavori dell'età matura, l'astro è un'immagine credibile della nostra vita e della nostra posizione nel cosmo: un corpo celeste che è anche una realtà interiore, un simbolo e un'interrogazione. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti