Due percorsi formativi gratuiti per disoccupati in Circoscrizione 8, uno riservato alle donne

Sono aperte fino al 28 ottobre le iscrizioni a due percorsi formativi gratuiti proposti da Progetto Marconi con il contributo della Circoscrizione 8.

"Green Tank", per giovani dai 18 ai 26 anni, disoccupati e residenti nel territorio, prevede lo svolgimento di 40 ore di cui 28 in aula, con lezioni sia frontali sia interattive, sui macrotemi di comunicazione, relazioni aziendali e gestione del cliente, marketing e web marketing, orientamento e ricerca attiva, elementi principali di Office. Altre 12 ore saranno di testimonianza imprenditoriale, a contatto diretto con professionisti, cui seguiranno colloqui individuali, visite e laboratori in azienda.

Il progetto "Pink Tank", invece, è dedicato a donne disoccupate residenti in circoscrizione, che vogliano mettersi in gioco nell'ambiente amministrativo e conoscere direttamente delle imprese. Il percorso prevede lo svolgimento di 40 ore di cui 32 ore in aula, dove saranno trattati elementi di contabilità e amministrazione, pacchetto Office, comunicazione in azienda, gestione dei clienti, orientamento e ricerca attiva. Altre 8 ore verranno utilizzate per colloquie e visite in azienda.

Per maggiori informazioni: www.progettomarconi.com