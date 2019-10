Embraco-Ventures: un'altra ora di sciopero. "Presi in giro dalla proprietà"

Un'altra ora di sciopero (dalle 10 alle 11 di oggi) per i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri ex Embraco , oggi Ventures production . È stata decisa dalle rsu di Fiom e Uilm dopo un confronto piuttosto rocambolesco con la proprietà.

Come raccontano i sindacalisti, "insieme a tutti i lavoratori abbiamo cercato un confronto con la proprietà per sapere il motivo per cui non abbiamo ancora iniziato a produrre e perché non ci hanno ancora mostrato i prototipi, come promesso".