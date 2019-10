Open Baladin Torino si sta preparando per una tre giorni tutta dedicata alla birraviva di Piozzo

Birre classiche amate da tutti ma anche edizioni speciali, tante birre della Riserva Teo Musso, un’incredibile birra prodotta in Belgio con i luppoli di Piozzo e in anteprima il nuovo sidro alla spina da filiera italiana.

Un’occasione unica per immergersi nel fantastico mondo del gusto Baladin.

Una grande festa birraria che non mancherà di far divertire e di far vivere incredibiliesperienze sensoriali.

Durante le tre giornate, animazione musicale, spettacoli di arte di strada e la domenica, dall’ora di pranzo, animazione per bambini con giochi di un altro tempo attorno al Ludobus.

La cucina di Open Baladin Torino sta preparando un extra menù da non perdere: un hamburger con carne di Angus, Zucca di Piozzo stufata col porro Cervere e Mayo fumé fatta con la birra Garden Baladin.

Gli orari

Venerdì 18/10 dalle 18 alle 2;

Sabato 19/10 dalle 12:30 alle 2;

Domenica 20/10 dalle 12:30 alle 2.

Dove: piazzale Valdo Fusi - Torino.

Per info 011-835863

Una selezione mai vista a Torino che racconta il birrificio di Piozzo.

Per citarne alcune: la Elixir, birra di puro malto normalmente proposta solo in bottiglia; Zucca, la birra regina dell’autunno con sentori di cannella; Suzy Dry, la freschissima chiara caratterizzata dall’uso di susine; India Festival, ambrata luppolata, creata per un festival romano di musica indie; la nuovissima Bianca d’Autunno, double blanche, birra di frumento dal tenore alcolico importante ma bilanciato dall’uso del luppolo che l’arricchisce di profumi erbacei e di frutta esotica e per concludere una carrellata mai proposta prima di birre della Riserva Teo Musso con annate storiche come la Terre 2010 e anteprime della nuova gamma Xyauyù. Per gli affezionati, non mancheranno le birre classiche come Isaac, Super, Wayan, Nora, Leön e Nazionale(anche in versione bio).

L’elenco completo delle 40 chicche firmate Baladin:

Amor Bianca Bianca d’Autunno Brune Elixir Garden India Festival Isaac Italian Alley Lambic Cantillon avec Houblon Baladin Leön Lune 2016 Magika Mama Kriek 2018 Mielika Nazionale Nazionale Bio Niña Nöel Liquirizia Nora Open Amber Open Gold Open G-OLD Open White Oval Piuma Rock’n’Roll Roxa Sidro da filiera 100% Italiana Soraya Super Super bitter Suzy Dry Terre 2010 Terre 2016 Uni Udine Bianca Wayan Xyauyù Barrel 2015 Xyauyù Fumè 2015 Xyauyù Kentucky 2016 Zucca

Per maggiori informazioni press@baladin.com