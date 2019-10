A Torino scendono gli incidenti, ma non le vittime

Nel corso degli anni scende drasticamente il numero dei feriti, che passa dai 4.633 del 2015 ai 3.031 attuali. Anche in questo caso però la diminuzione non incide sui pedoni: nel 2019 ben 342 hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo i dati, la maggior parte degli incidenti che coinvolge persone a piedi si sono verificati in centro città oppure in prossimità degli ospedali della Città della Salute. Zone dove il Comune vorrebbe intervenire con interventi sugli attraversamenti pedonali.

Il condizionale è d'obbligo perché Palazzo Civico ha pronto un programma di 18 interventi nel 2020-2021, per un valore di 460 mila euro. Lavori per i quali il Comune non ha attualmente fondi, di cui è però alla ricerca. Nell'elenco figurano isole salvapedoni su corso Stati Uniti e un nuovo attraversamento su via Colli, interventi su corso Bramante davanti all'ospedale delle Molinette, su corso Re Umberto all'intersezione con via Legnano, su via Nizza all'altezza con via Vado, su corso Cosenza angolo via don Grioli, oltre a due su corso Casale.