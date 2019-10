"Sartoria creativa", una nuova sede in via Mazzini per il centro di protagonismo giovanile

Nuova sede per la "Sartoria Creativa", il Centro di Protagonismo Giovanile nato da un'idea dell'Associazione Ombre e attinente alla Rete dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) della Città TO&TU. Le attività di Sartoria Creativa sono incentrate principalmente nell'ambito della scrittura, narrazione e arte contemporanea giovanile, con la conduzione e realizzazione di residenze creative, corsi e laboratori nelle scuole, biblioteche, spazi aggregativi.

L' Associazione Ombre utilizzava in condivisione con altre realtà dei locali siti in via Santa Maria 6 che sono stati assegnati ad altro uso. Contestualmente il Servizio Patrimonio assegnava al Servizio Politiche Giovanili i locali Atc di via Mazzini 44 per permettere il proseguimento e il rafforzamento delle attività della Sartoria Creativa e di altre realtà associative giovanili che facciano richiesta per uso saltuario dei locali.

“Questo è l'ultimo Cpg ad essere riaperto anche grazie al sostegno dell'Amministrazione. Negli ultimi due anni sono stati riaperti molti spazi aggregativi per i e le giovani che per motivi diversi erano stati chiusi - sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Giusta - abbiamo sostenuto e incoraggiato molteplici progettualità di associazioni di territorio che gestiscono spazi aggregativi dislocati in tutta la città. Sono molto felice inoltre che domani, 17 ottobre, riapra anche il Cap 10100. Auguro a entrambi i nostri Centri del Protagonismo Giovanile un buon lavoro e gli dedico un ringraziamento per quanto fanno ogni giorno. Su questo ultimo fronte non voglio dimenticare di ringraziare la Circoscrizione 8 per il sostegno al Cap 10100”.

I Centri per il Protagonismo Giovanile sono spazi di creatività e socializzazione nati con l'obiettivo di far incontrare giovani per conoscersi, scambiare esperienze e idee, e sperimentare liberamente le proprie passioni creative e artistiche.

I Centri, ad accesso libero, sono gestiti da associazioni o cooperative, in collaborazione con le Circoscrizioni e le Politiche Giovanili della Città di Torino.

Ciascun Centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi artistici giovanili (musica, teatro, produzioni video, arti grafiche, pittura, ecc.), mettendo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze che li frequentano sale prove, strutture teatrali, impianti musicali, audio-video e multimediali.