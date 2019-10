Gli Ingegneri della Provincia di Torino e la seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino prenderà parte, domenica 20 ottobre 2019, alla seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.

L’appuntamento con gli ingegneri torinesi sarà doppio: a Torino, presso la sede dell’Ordine, in via Giolitti 1, dalle ore 10 alle 18, e a Giaveno, in piazza Molines, insieme agli architetti dell’Ordine sabaudo.

Le nostre case sono davvero sicure? Come accorgersi di eventuali pericoli di carattere strutturale? Cosa fare, cosa non fare? A chi rivolgersi per un intervento? Gli esperti dell’Ordine saranno a disposizione della collettività per chiarire i dubbi in merito ai requisiti di sicurezza degli edifici, svelando così i segreti di una corretta prevenzione sismica e, quindi, della "messa in sicurezza" delle proprie case.

Per maggiori informazioni: www.giornataprevenzionesismica.it.