Per completare i rilievi a seguito dell’incidente avvenuto in mattinata presso Valperga sulla linea ferroviaria Sfm1, domani, giovedì 17 ottobre, verrà istituito per l’intera giornata un servizio sostitutivo bus nella tratta tra Rivarolo e Pont Canavese.

Sarà regolarmente in servizio la tratta ferroviaria tra Rivarolo e Chieri.



Venerdì 18 sarà ripristinata l’intera tratta ferroviaria.