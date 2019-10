Anche quest’anno IREN e la Città di Torino hanno concesso di illuminare la Mole con la scritta “L’Afasia ti lascia senza parole”. Avverrà nel prossimo weekend, fino a lunedì 21 ottobre.

Per Fondazione Carlo Molo e per AITA una preziosa possibilità di sensibilizzazione alle tematiche dell’Afasia in occasione della XII Giornata Nazionale dell’Afasia.