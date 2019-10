Detenuti torturati al carcere di Torino, Salvini: "Mi girano per agenti arrestati"

"Uno stato civile punisce gli errori, se uno sbaglia con la divisa sbaglia come tutti gli altri. Ma che le parole di un detenuto facciano arrestare dei poliziotti mi fa girare le palle". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Terni ha commentato quanto accaduto questa mattina a Torino, dove sei agenti penitenziari sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver torturato alcuni detenuti dell'istituto "Lorusso e Cutugno".

Il segretario del Carroccio ha poi aggiunto "non so se è scoppiata qualche epidemia in tribunale, perché o si stanno scoprendo come pericolosi torturatori uomini e donne in divisa oppure qualcuno si fida degli spacciatori e non dei poliziotti".

Salvini ha spiegato come nel caso di Torino "non ci sia nessun referto medico, né denuncia, ma la parola di qualche ex carcerato contro quella dei poliziotti".