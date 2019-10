Ruba un cellulare in corso Giulio Cesare: la polizia lo arresta

Un 47enne è stato rapinato martedì pomeriggio da un ragazzo che gli ha rubato il cellulare e poi lo ha preso a pugni. L'uomo ha immediatamente denunciato l'accaduto a una volante della polizia, che ha localizzato il rapinatore in corso Giulio Cesare, in prossimità del ponte Mosca.

Quando il rapinatore è stato fermato, ha opposto una forte resistenza. Pur di rallentare le procedure del suo arresto, l’uomo ha tentato di far credere di avere una lametta in bocca, simulandone l’ingestione. Una volta arrivato personale medico del 118, che constatava le sue buone condizioni, il rapinatore ha ammesso di avere mentito.

Successivamente, negli uffici di polizia si è rifiutato in ogni modo di declinare le proprie generalità, che però sono state accertate tramite riscontri in banca dati: si tratta di un cittadino tunisino di 34 anni. L’uomo è stato pertanto arrestato per rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.