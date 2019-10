La comicità dirompente di Alberto Patrucco al Piccolo Teatro Comico

Una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, per nulla indulgente o auto-consolatoria. E' lo spettacolo di Alberto Patrucco, comico amatissimo in tutta Italia per il suo eloquio incontenibile, in scena questa sera al Piccolo Teatro Comico di Torino (via Mombarcaro 99/b) con Vedo buio!.

Titolo noto al suo pubblico di fedelissimi, grazie ai monologhi presentati a Zelig o Colorado, diventa qui un live show che analizza il momento presente e attraversa scenari storici, senza risparmiare nessuno e attingendo a un serbatoio infinito di immagini e suggestioni. Con quell'innata capacità di plasmare il linguaggio che è propria di Patrucco a seconda del messaggio da comunicare ai suoi spettatori.

Per maggiori informazioni: www.piccoloteatrocomico.com.