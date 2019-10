Tre leader degli indigeni dell'Amazzonia saranno ospiti dell'Università di Torino: "Basta soprusi contro di noi"

Una delegazione di leader indigeni dell’Amazzonia visiterà la città di Torino nelle giornate del 20 e 21 ottobre, durante un tour europeo finalizzato alla denuncia delle sistematiche violazioni dei diritti delle popolazioni indigene. Violazioni che si sono intensificate dall’entrata in carica del presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

Se domenica 20 ottobre sarà la giornata dedicata al “Cammino della Speranza” lungo le vie e le aree verdi del quartiere di Barriera di Milano, lunedì 21 ottobre, Célia Xakriabá, Alberto Terrena ed Erisvan Guajajara interverranno all’Università di Torino in un incontro dal titolo “Il diritto di esistere: testimonianze di rappresentanti di comunità indigene dell’Amazzonia”, che si terrà nella sala lauree blu del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100, Torino), dalle ore 12 alle 14.

Questo, di seguito, il programma completo della loro tappa torinese:

- Domenica 20 ottobre dalle ore 15 (partire dalla Parrocchia Maria Regina della Pace, via Malone 19) partecipazione al Cammino della Speranza che toccherà le aree verdi del Quartiere di Barriera di Milano. Tappa finale: alla Parrocchia Maria Ss. Speranza Nostra è previsto l’intervento dei leader indigeni. Sarà visitabile la Mostra: “Amazzonia e Congo. Due polmoni dell’umanità” presso i locali dell’oratorio, via Chatillon 41, Torino



- Domenica 20 ottobre dalle ore 19.30 presso Casa Acmos (Via Ruggero Leoncavallo, 27) cena conviviale con i leader indigeni, giovani e migranti. Evento aperto su iscrizione (tel. 338.6834147 / 347.8739276)



- Lunedì 21 ottobre ore 11 incontro della delegazione con la sindaca della città di Torino, Chiara Appendino, coordinato dai Parents For Future e Fridays for Future di Torino.



- Lunedì 21 dalle ore 12.00 – Incontro all’Università di Torino. L’incontro sarà dedicato all’ascolto della testimonianza dei leader indigeni, coordinato da docenti e ricercatori dell’università.