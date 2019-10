Venaria, pubblicato il programma del Club Modellistico "296 Model Venaria"

Grazie all’impegno dei Soci, ogni anno, il programma del Club Modellistico si amplia e presenta novità sempre più coinvolgenti, ecco i prossimi appuntamenti:

A MODEL EXPO TORINO - PADIGLIONE 5 il 19 e 20 OTTOBRE 2019, dove si svolge Natale in Giostra sono previsti 10 tavoli per esporre i modelli del club e altri 5 tavoli per esporre i modelli navali. È previsto almeno un tavolo per esporre plastici ferroviari a cura di Giacomo Massa e Lino Gubeila.