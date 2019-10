Con Narrar castelli e vini, protagonista è la storia, in scena nei manieri di Langhe e Roero

Due castelli, uno nelle Langhe e uno nel Roero, protagonisti della giornata di domani, domenica 20 ottobre, grazie a "Narrar castelli e vini": l'appuntamento che porta in scena i manieri del territorio delle colline Unesco, giunto ormai alla XIX edizione, offre un viaggio a ritroso nel tempo per permettere ai visitatori di scoprire eventi e aneddoti memorabili, oltre a gustare la ricchezza della produzione enogastronomica del territorio.

Vera protagonista dell’evento è la narrazione - e con essa tutte le suggestioni evocate dalla parola recitata: straordinariamente “viva” e realistica, permette al visitatore di diventare parte integrante della scena e interlocutore dei personaggi, in un'emozionante scoperta - o riscoperta - di storie e leggende.

Non una semplice visita guidata, dunque, ma un evento dove il fil rouge è dato dal racconto: una visita narrata. I visitatori sono infatti accompagnati alla scoperta degli edifici dagli stessi personaggi che vissero fra quegli ambienti, grazie alla finzione scenica a cura di narratori e guide turistiche che danno voce a figure storiche e leggendarie legate a tali castelli. La forza di Narrar Castelli è rappresentata dall’emozione che sa suscitare nel visitatore. E il motore di tale emozione è dato dalla storia stessa di ciascun edificio e delle sue pertinenze, colta in un momento storico particolare e messa in luce a beneficio dei visitatori. I castelli, quasi richiamati alla vita, accolgono nuovamente fra le loro sale e nei loro giardini frotte di persone, come un tempo nobili e servitù, artisti, artigiani, postulanti. Un percorso quindi in grado di coinvolgere non solo gli adulti ma anche i bambini.

In attesa di scoprire i castelli protagonisti del prossimo weekend (Barolo sabato 26 ottobre e, l'indomani, Monteu Roero, Magliano Alfieri e Ceresole d'Alba, con la doppia visita anche al nuovissimo Museo della Battaglia), questi gli appuntamenti di domani, domenica 20 ottobre.

Nel Castello di Serralunga d’Alba, di proprietà statale, afferente al Polo Museale del Piemonte, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17) i visitatori incontreranno, oltre alla guida del castello, il signore feudale dell’antica casata piemontese Pietrino Falletti, intento a dare disposizioni sulle coltivazioni dei suoi possedimenti, sulle pene previste per chi danneggia il raccolto e sull’economia di Serralunga.

Al termine della visita sarà possibile degustare il vino dell’Azienda Agricola Garesio di Serralunga d’Alba. Contributo per la visita narrata: gratuito per bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 10 euro per gli adulti. Possessori abbonamento Musei Torino Piemonte Card 8 euro.

Il Castello di Monticello d’Alba, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17) è una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali della zona, grazie anche al fatto che dal 1376 a oggi è di proprietà della stessa famiglia, i Roero di Monticello, che ne hanno fatto la loro abituale residenza. Ma dietro all’aspetto di “elegante dimora di campagna” si svelano storie a metà tra la storia e la leggenda. A interrompere il puntiglioso lavoro di restauro da parte dell’Architetto Rangone di Montelupo, ci saranno direttamente la Marchesa Paola Del Carretto di Gorzegno e il Conte Francesco Gennaro Roero, in visita per valutare il progetto di rinnovamento del maniero.

Al termine della visita sarà possibile degustare il vino di Poderi Moretti Azienda Agricola Vitivinicola. Contributo per la visita narrata: gratuito per bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 10 euro per gli adulti. Possessori abbonamento Musei Torino Piemonte Card 8 euro.

In entrambi i casi, al termine dei percorsi narrati di visita, spazio alle degustazioni di vino: non potrebbe essere altrimenti, in un territorio come le Langhe e il Roero, celebri in tutto il mondo per il loro straordinario patrimonio vitivinicolo. Organizzate presso le enoteche e le botteghe del vino presenti nel borgo che ospita il castello, oppure nelle pertinenze del castello stesso, le degustazioni coinvolgono produttori locali e propongono il meglio del territorio.

“Narrar castelli e vini”, quest’anno alla XIX edizione, è organizzato da Turismo in Langa con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con la Barolo & Castles Foundation, Network Roero, Associazione Bel Monteu e con i proprietari dei manieri.