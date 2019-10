Massimo Giovara replica al Cub Pubblico Impiego: "Accuse strumentalizzate per fare propaganda"

Il Presidente della V commissione consiliare permanente, Massimo Giovara, ha voluto replicare alla accuse mosse da Cub Pubblico Impiego sulla situazione dei nidi di Torino: "Tengo a precisare e rettificare che la commissione V non ha affatto audito la Cub e un nutrito gruppo di lavoratori".

"Piuttosto un loro rappresentante ha chiesto di parlare, pur non essendo convocato ufficialmente e il sottoscritto, previa consultazione con i membri di commissione, ha permesso un intervento, in via eccezionale in quanto non all'ordine del giorno. La strumentalizzazione a fini di propaganda di un atto di cortesia da parte del sottoscritto Presidente mi Farà ricredere sulla fiducia accordata agli intervenuti".