YEPP Porta Palazzo trova casa al Cecchi Point

YEPP Porta Palazzo ha finalmente trovato casa: è stata inaugurata venerdì sera, al Cecchi Point di Via Antonio Cecchi 17, la nuova sede del progetto realizzato dalla Compagnia di San Paolo in partenariato con Città di Torino, Torino Giovani, Circoscrizioni 1 e 7 e The Gate Porta Palazzo.

Il tutto è inserito nella rete internazionale YEPP (Youth Empowerment Partenrship Programme) con l'obiettivo di coinvolgere i giovani che vivono o frequentano l'area di Porta Palazzo nel miglioramento della qualità della vita del quartiere. Per l'occasione è stato organizzato un “mercatino del baratto” accompagnato da musica e aperitivo: “La chiameremo - dichiara Nadia Cretier - familiarmente “Casa YEPP” perché sarà davvero così: dopo un po' di ricerca sul territorio siamo riusciti a trovare una stanza al Cecchi Point dove potremo farci conoscere e presentare le nostre attività”.

L'idea del baratto è venuta spontanea per la modalità di condivisione che contraddistingue da sempre anche YEPP: “In questo modo - prosegue – abbiamo voluto promuovere uno scambio non solo di oggetti ma anche di volti, conoscenze, parole e storie”. Casa YEPP sarà aperta a chiunque vorrà entrare nel gruppo o semplicemente saperne di più.

“Il nuovo spazio - conclude Cretier – sarà sede di riunioni, cosa non scontata visto che fino a poco tempo fa dovevamo trovarci al bar o a casa, dove avremo modo di conoscere i nuovi arrivati, presentarci e fare progettazione o formazione su tematiche specifiche come il genere o il razzismo; avremo inoltre a disposizione la sala musica/danza e la palestra dove poter svolgere le nostre attività culturali e sportive”.