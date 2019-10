Controlli dei vigili urbani al mercato del libero scambio Balù Green

Nella mattina di oggi, domenica 20 ottobre, Agenti della Polizia Municipale dei Comandi Porta Palazzo e 7a Circoscrizione Aurora/Valdocco/Madonna del Pilone, durante i controlli all'interno del mercato del libero scambio Balù Green di via Carcano, hanno sequestrato uno scatolone con 110 metri di telo da muratore nuovi e confezionati nelle rispettive scatoline.

Durante il prosieguo dei controlli, hanno notato una divisa nuova e mai usata in dotazione agli infermieri e ai volontari della Croce Rossa Italiana, su quest'ultimo reperto sono in corso indagini per stabilirne la provenienza. Tutte le merci sono state sequestrate e a carico dei venditori è stata applicata la sanzione amministrativa di166,67 euro.

Inoltre è stata fatta segnalazione alla Divisione Commercio per la sospensione dalla partecipazione al mercato dopo la seconda infrazione al Regolamento, che prevede la vendita solo di merci usate da riportare a nuova vita.