A Torino in arrivo la “Marketing Night” dedicata ai Centri Estetici

Dopo la crescita esponenziale del settore dei centri estetici negli ultimi anni, oggi più che mai è fondamentale conoscere e mettere in pratica le dinamiche più importanti per migliorare ulteriormente ciò che i beauty center hanno raggiunto finora.

Durante la serata, Marketing Night per i Centri Estetici – l’aperitivo formativo in calendario il 10 novembre, a Torino all’ One Apple – vedrà le migliori marche in ambito cosmesi, un servizio fotografico esplosivo e un delizioso aperitivo da godersi davanti ai maggiori esperti del settore marketing in ambito beauty che insegneranno ai presenti come avere un centro estetico di successo attraverso le migliori tecniche di comunicazione e di vendita per incrementare il fatturato del tuo salone.

“Sii il protagonista del tuo BRAND”

Gli argomenti trattati al Beauty Marketing Night:

1. VENDITA

COMUNICAZIONE EFFICACE

AUMENTARE LE VENDITE

Comunica in maniera diretta e chiara la tua attività, il tuo sapere ai clienti curando ogni minimo dettaglio e dando ai consumatori dei validi motivi per scegliere il proprio business.

Aumenta le vendite dei servizi e dei prodotti del tuo centro con una comunicazione mirata e la tua storia attraverso la sfera visiva e facendoti conoscere a livello locale.

2. MARKETING

COME UTILIZZARE IL MARKETING

COME CREARE UN BRAND DI SUCCESSO

L’UTILIZZO DI INSTAGRAM E FACEBOOK

Per pianificare a medio – lungo termine i risultati che desideri raggiungere

I punti fondamentali per farsi ricordare online e offline, con un marchio che rimanga nella mente dei consumatori.

Imparerai ad usare una buona strategia di social media marketing con gli strumenti più usati nel 21esimo secolo, che sono (quasi) gratuiti, basta iniziare!

La serata è gratuita, paghi solo la consumazione!

Beauty Night Marketing - One Apple Concept bar & restaurant

