Da Torino si vola a Mykonos e Lamezia Terme con Volotea [VIDEO]

Da Torino si vola a Mykonos e Lamezia Terme con Volotea. Le due nuove rotte si aggiungono a quelle presenti, per un totale di 9 destinazioni di cui 7 in Italia e 2 all'estero, per un'offerta totale di 368 mila posti (+31% rispetto al 2018).

Per Lamezia Terme sono previsti due voli a settimana a partire da aprile, per un totale di 25 mila posti. Per Mykonos la rotta sarà attivata da luglio, una volta a settimana, per un totale di 3.800 posti.

Volotea è operativa a Torino dal 2013: da gennaio a settembre 2019 sono stati oltre 206 mila passeggeri trasportati, con un +49% rispetto allo stesso periodo del 2018. "Le due nuove destinazioni di Lamezia Terme e Mykonos - ha spiegato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport - confermano come grazie a partner strategici sia possibile servire meglio il mercato torinese". "In particolare la rotta verso la Grecia - ha aggiunto - ci permette di rispondere ad una domanda espressa dal territorio piemontese".Con Volotea da Torino si vola anche a Cagliari, Olbia, Lampedusa, Napoli, Pantelleria, Palermo e Skiathos.