Se senti che la tua azienda è in crisi contatta subito chi può supportarti a risolvere i problemi di imprenditore dal punto di vista legale

L’Avv. Aldo Cristini titolare dell’affermato Studio Law Firm Cristini con Studi in Torino, Milano, Roma che da anni è specializzato in questa materia giuridica spiega quanto sia importante quando si percepisce aria di crisi aziendale intervenire prontamente in azienda dal punto di vista legale per poter prevenire e contenere ogni conseguenza giuridica.

Sotto quali aspetti l’attività del Suo studio si differenzia da realtà analoghe?

Da molti anni con i miei collaboratori ci siamo specializzati nel Diritto Penale aziendale. Il nostro successo e’ stato determinato dal fatto che i titolari d'Azienda hanno fin da subito compreso che il nostro intervento era finalizzato sia a gestire la crisi d’impresa, quando già in essere, sia ad evitarne l’insorgenza ove possibile.

Avvocato ci spiega come il Vostro Studio si approccia all’Azienda che manifesta una qualche criticità?

Prima di tutto con la massima delicatezza e riservatezza, come la deontologia professionale impone e poi valutando nel suo complesso la reale situazione dell’Azienda, dell’imprenditore e delle maestranze. Dopo si può iniziare a valutare i correttivi da applicare.

Più nello specifico quali sono i vostri ambiti di intervento?

Come già anticipato il nostro obiettivo è quello di aiutare ad evitare la crisi d’impresa o comunque gestirla ottemperando al meglio agli obblighi così come impone il nuovo Codice.

Quindi le nostre competenze sono il diritto penale aziendale, Organi di controllo aziendali, adempimenti normativi imposti dal nuovo Codice, Composizione bonaria con i creditori.

Non da ultimo, per chi voglia trasferirsi, consigliamo come e dove aprire un’Azienda all’estero.

A proposito di quest’ultimo punto.In cosa si diversifica il vostro intervento rispetto a quello della miriade di consulenti che propongono alle imprese attività di internazionalizzazione?

Beh, il nostro approccio e’completamente diverso.Oltre a preoccuparci di valutare la reale possibilità e convenienza di una delocalizzazione, in quanto Studio Legale riserviamo la massima attenzione al rispetto della normativa vigente facendo sì che l’imprenditore non vada successivamente incontro a problematiche ne’ di tipo civilistico, né di tipo penale, così comunque preservando e difendendo il proprio patrimonio.

Massima efficacia quindi nel gestire un trasferimento di attività e, nel contempo, estrema attenzione e cautela per non avere successivamente problemi in Patria.

Immagino che il vostro intervento rappresenti un consistente impegno economico per l’azienda

Assolutamente no. Il nostro intervento iniziale finalizzato a rilevare la concreta possibilità di un apporto migliorativo alla situazione aziendale e’ totalmente gratuito. Ove venga richiesto dall'Azienda un nostro successivo concreto intervento professionale il costo viene preventivato dallo Studio e concordato tra le parti.

