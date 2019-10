Agevolazioni fiscali e truffe: incontro informativo al Gruppo Abele

Quali agevolazioni sono previste per le spese mediche e di assistenza alla disabilità? Quali vantaggi derivano dalla dichiarazione dei redditi e quali documenti possiamo ottenere online senza muoverci da casa? Come chiedere l’assistenza dell’Agenzia delle Entrate?

Martedì 22 ottobre alle ore 15 presso Binaria, centro commensale del gruppo Abele sito in via Sestriere 34 a Torino, i funzionari della Direzione regionale del Piemonte incontreranno i cittadini per rispondere a domande su agevolazioni fiscali e dare consigli per evitare le truffe più diffuse.

L’evento è gratuito e rientra nel ciclo di incontri al servizio della terza età organizzati dal gruppo Abele di Torino. È inoltre possibile prenotarsi telefonando al numero 011 3841017 o scrivendo all’indirizzo email:info@gruppoabele.org