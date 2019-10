Torino Restaurant Week, protagoniste le carni piemontesi

Nella “capitale del gusto” ritorna la settimana dedicata alla cucina tipica e ai vini DOC e DOCG della provincia di Torino. Le ricette a base di nobili carni piemontesi sono le protagoniste dell’edizione autunnale della Torino Restaurant Week dal 28 ottobre al 3 novembre.

Sono ben 47 i ristoranti aderenti dove è possibile scegliere un menù dedicato, a 35 euro a persona, comprensivo di un primo piatto della tradizione, un secondo piatto della tradizione a base di carne piemontese (tra Brasato, Lingua, Fricandò, Trippa, Stracotto di Fassone, Guancia di vitello, Finanziera e Bollito), un dessert tipico, un calice di vino della selezione Torino DOC, acqua, caffè e coperto.

Tra i primi proposti dai vari ristoranti, immancabili i plin, i ravioli o gli agnolotti al sugo d’arrosto, i tajarin con ragù di salsiccia e ai funghi, solo per citarne alcuni; tra i secondi, invece, non manca la guancia di vitello o manzo, il brasato o stracotto e il bollito misto. Tra i dolci, la panna cotta, il bonet, le pere al vino e lo zabajone, nel rispetto della tradizione piemontese.

Il tutto accompagnato dai vini della selezione dei vini Torino DOC, realizzata dalla Camera di commercio di Torino, attraverso la sua Commissione di degustazione, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della provincia di Torino, per valorizzare la ricca produzione vitivinicola torinese. All’interno di Torino DOC compaiono tutte le 7 Denominazioni di origine: oltre alla DOCG Erbaluce di Caluso, le 6 DOC Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa. Produzioni tutte locali, caratterizzate da grande qualità e da una forte identità territoriale: sul sito www.torinodoc.com è possibile trovare un gran numero di informazioni sulle bottiglie, le cantine e i vigneti, ma anche consigli su come servire il vino, su come miscelarlo per inediti cocktail del territorio e come abbinarlo ai piatti della tradizione.

La lista dei 47 ristoranti aderenti è pubblicata su: www.turismotorino.org/it/torino-restaurant-week-2019

È gradita la prenotazione presso il locale aderente chiedendo del menu "Torino Restaurant Week".