Gariglio (Pd): "Governo e Pd al lavoro per superare stop infrastrutture"

“La ministra De Micheli e il Partito Democratico stanno lavorando, anche in Piemonte, per superare lo stop alle infrastrutture causato dal precedente governo". Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio, a margine di un incontro con parlamentari piemontesi e liguri organizzato oggi, lunedì 21 ottobre, da Confindustria Piemonte.

"Abbiamo già chiesto formalmente in Parlamento al ministero delle Infrastrutture e Trasporti la rapida nomina del nuovo Commissario dell’Osservatorio Tav per garantire la ripresa dei cantieri ed il proseguimento dell’ottimo lavoro svolto dal precedente Commissario governativo Foietta. Sull’Asti Cuneo stiamo risolvendo con l’Ue il disastro burocratico creato da Toninelli per poter finalmente riprendere i lavori".

"Per quanto riguarda il bando per la nuova concessione della rete tangenziale di Torino, anch’esso varato dall’ex governo, la ministra De Micheli prima di procedere riprenderà il confronto con gli enti territoriali: si tratta di un impegno preso su indicazione del Pd nel corso della sua audizione in commissione Trasporti alla Camera”.