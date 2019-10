Rogo Cavallerizza, le reazioni politiche. Montaruli e Marrone: "Presenteremo un esposto per danni erariali". Ricca: "Cavallerizza vittima di abbandono dal Comune"

"Era già andata a fuoco nel 2014, ma in questi cinque anni centrosinistra e grillini hanno preferito continuare ad abbandonare la Cavallerizza Reale in balia dei centri sociali e ora abbiamo un nuovo rogo proprio nella parte occupata delle ex stalle, una vergogna". Vanno all'attacco Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, rispettivamente parlamentare e capogruppo in Regione Piemonte di Fratelli d'Italia, dopo il rogo che all'alba ha distrutto parte della residenza patrimonio dell'Unesco.

"Il patrimonio storico e artistico di Torino non è un giocattolo di proprietà grillina e dei loro amici antagonisti, sodali di tanti cortei - rincarano Montaruli e Marrone -. Siamo pronti a scommettere che nemmeno di fronte a questo ennesimo scandalo i cinque stelle disporranno lo sgombero, che noi chiediamo continuamente dal primo giorno di occupazione abusiva". "Per questa ragione - proseguono - presenteremo immediatamente un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, così la Giunta Appendino e la ex Giunta Fassino dovranno assumersi le proprie responsabilità di tasca propria di fronte ai cittadini e all’Unesco".

"Intanto, però - conclude Montaruli -, chiediamo al Governo di destinare fin da subito i fondi per la ricostruzione. Questa mattina abbiamo già depositato un’interrogazione al Ministro".

Sulla stessa linea anche il capogruppo della Lega al Comune di Torino, Fabrizio Ricca, che rincara: "Lasciar gestire un patrimonio artistico della città ai centri sociali? La Appendino evidentemente pensava fosse una mossa intelligente e comoda, peccato che il lassismo e la mancanza di interesse della Giunta 5 Stelle abbia portato ai risultati che abbiamo potuto osservare questa mattina: un incendio che ha compromesso il tetto della Cavallerizza e che farà lievitare i costi di riqualificazione. I problemi vanno gestiti, affrontati di petto e non dimenticati sotto una coperta di buoni propositi che in realtà è semplice menefreghismo. Questo incendio ha responsabilità dirette e indirette: una è sicuramente la scarsa attenzione dell’amministrazione. Ora è necessario intervenire per evitare che un quarto incendio (siamo già al terzo) polverizzi una storica struttura patrimonio dei torinesi".