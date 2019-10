Il “Natale è Reale” dal 28 novembre al 22 dicembre presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi diventa “Natale è Reale”, una grande kermesse dedicata alla festa più attesa e meravigliosa dell’anno, organizzata da Ad Eventi&Comunicazione, con il patrocinio della Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana e Città di Nichelino.

Mille iniziative, eventi e curiosità natalizie animeranno per il quarto anno, la magica Kermesse “Natale è Reale” nella incantevole Palazzina di Caccia. Nel Villaggio degli elfi tanti laboratori per realizzare lavoretti creativi, ecologici e sul gusto da portare a casa, la visita al Museo alla scoperta dei Savoia e alle curiosità interessanti per i bambini come la storia di Friz l’elefante di casa Savoia. In un’atmosfera suggestiva tra luci decori e sapori, regala un’esperienza unica, culturale e divertente non solo da vivere con tutta la famiglia.

Special Guest Babbo Natale che accoglie tutte le lettere dei bambini nel suo ufficio postale e poi li incontra nel suo studio per consegnargli il Diploma di Elfo Speciale e non perdetevi la Rotta delle emozioni tra curiosità scenografie bellissime e l’amico orso animato. Unica sarà la mostra dei presepi con le creazioni dei Presepi maltesi e le opere dei presepisti piemontesi. Emozionanti gli spettacoli teatrali natalizi per tutta la famiglia.

Nelle citroniere della reggia i visitatori potranno andare a caccia di meravigliose idee regalo tra l’originalissimo mercatino delle eccellenze artigiane e culinarie piemontesi e non solo, così come potranno farsi deliziare dalle prelibatezze natalizie presso Xstmas Street Food tra bruch sfiziosi e cene di auguri di natale animate, tutto al coperto e riscaldato. E se volete organizzare un compleanno speciale care mamme per il vostro piccolo a “Natale è Reale” tutto è possibile!

Eventi speciali non mancheranno nelle Notti Bianche il 30 e 14 dicembre con apertura straordinaria di tutte le attività fino alle 24.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e biglietti: www.natalereale.it

Facebook NATALE REALE STUPINIGI