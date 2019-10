Anarchici, Montaruli-Marrone (FdI): "La situazione sotto la Mole è grave. Servono misure straordinarie e un intervento del Ministro dell'Interno"

"Le parole della sentenza sugli anarchici torinesi che equipara il loro terrorismo con quello dell'Isis dà la misura della gravità della situazione sotto la Mole - dichiara la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli -. Servono misure straordinarie da parte del ministero dell’Interno per garantire la sicurezza di una città che soffre un pericolo anarchico unico in Italia".

"Torino - dichiara il capogruppo di FdI in Regione Piemonte Maurizio Marrone - è ormai diventata una base per il terrorismo. Qui sono stati arrestati i primi affiliati all'Isis, e sempre qui, gli anarchici avevano nell'ex Asilo Occupato il loro covo. Serve un intervento netto per stroncare un fenomeno che per troppo tempo è stato sottovalutato in città".