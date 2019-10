Chivasso "unisce" il centrodestra: Lega e Forza Italia inaugurano la sede condivisa

Centrodestra unito a Roma come a Chivasso. Dopo la manifestazione dello scorso 19 ottobre Lega e Forza Italia sono pronte a inaugurare una nuova sede condivisa nella centralissima Viale Vittorio Veneto 12 a Chivasso. L’appuntamento per il taglio del nastro è stato organizzato per giovedì 24 ottobre alle ore 17.30.

Parteciperanno - oltre ai coordinatori cittadini di Lega e Forza Italia Marcello Cuniberti e Domenico Ciconte, insieme ai militanti dei due partiti - anche Gianluca Gavazza, consigliere segretario per il Consiglio Regionale del Piemonte e Carlo Giacometto, parlamentare alla Camera dei Deputati per la XVIII Legislatura.