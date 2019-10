Circoscrizione 2, domani intitolata una via a Carlo Abarth

Domani 24, ottobre, alle 11, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del tratto di via Anselmetti, compreso tra via Plava e corso Orbassano, in ricordo di Carlo Abarth, fondatore, nel 1949, della Abarth&C. Dal 1971 il marchio Abarth è diventato a tutti gli effetti di proprietà del gruppo Fiat.

La cerimonia si svolgerà presso l’area di parcheggio adiacente la Porta 29 di via Plava, 92. In caso di maltempo, l’iniziativa avrà luogo presso l’Associazione Crescere Insieme di via G.C. Anselmetti 67.

Interverranno Francesco Sicari, presidente del Consiglio Comunale di Torino, Luisa Bernardini, presidente della Circoscrizione 2, Luca Napolitano, responsabile brand Fiat e Abarth, Roberto Giolito, responsabile dipartimento Heritage di FCA, Sergio Rolando, assessore con delega alla Toponomastica del Comune di Torino.