"Life is pink": Mondojuve si tinge di rosa per la lotta contro i tumori femminili

Il 26 e 27 ottobre Mondojuve – lo Shopping Village situato tra i Comuni di Vinovo e Nichelino – si fa promotore di “Life is pink”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore della lotta contro i tumori femminili.

I visitatori dello Shopping Village potranno partecipare alla raccolta fondi ricevendo, a fronte di una donazione allo stand della Fondazione, le magliette ufficiali dell’iniziativa, il cui ricavato sarà interamente impiegato per finanziare una campagna di screening gratuiti all’Istituto di Candiolo per prevenire e combattere il tumore alla mammella.

Ma le attività non finiscono qui! Con un gesto semplice come una firma o un messaggio, i visitatori potranno ulteriormente sostenere la Ricerca: all’interno della Galleria, infatti, sarà esposto il PINK WALL, un tabellone dove tutti potranno scrivere un pensiero o solamente il proprio nome, e per ogni messaggio raccolto, Mondojuve Shopping Village devolverà 1 € alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore della lotta contro i tumori femminili.