Norbert Kereszteny, lo studente di medicina romeno di Castellanza ha ricevuto un Diploma di Merito offerto dall’Ambasciatore della Romania George Bologan

Il 23 ottobre durante una cerimonia, svoltasi presso il Consolato Generale di Romania a Milano, l'ambasciatore George Bologan ha offerto un Diploma di Merito al giovane Norbert Kereszteny, lo studente di medicina dalla Romania, che si è classificato al primo posto nella graduatoria del test d'ingresso alla Facoltà di Medicina, numero uno su 60.000 partecipanti – riporta il sito ufficiale dell’Ambasciata della Romania in Italia.



Durante la stessa cerimonia l'ambasciatore Bologan ha consegnato al medico romeno Gheorghe Cerin l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Meritul sanitar", conferitagli dal presidente della Romania, Klaus Iohannis.



Il miglior studente di medicina d’Italia è quindi un giovane residente a Castellanza, diplomato con il massimo dei voti al liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio. Si chiama Norbert Kereszteny, ha 19 anni, è di origine romena ma vive da quando ha sei anni a Castellanza, insieme ai genitori, infermieri di professione.

La sua performance è stata resa pubblica dal Corriere della Sera e i suoi genitori sono orgogliosi del loro figlio. Norbert risulta essere il numero uno in assoluto nella graduatoria dei risultati del temutissimo test di ammissione alla facoltà di medicina del 3 settembre scorso: con 82,4 punti su un massimo di 90 ha fatto meglio di tutti gli oltre 60mila studenti che hanno partecipato al quiz.

Che Norbert avesse del talento scolastico dalle nostre parti non era poi tanto un mistero, visto che sul territorio aveva già fatto parlare di sé negli scorsi anni. Nel 2014, in terza media, era il capitano della squadra che alla scuola media Leonardo da Vinci di Castellanza si aggiudicava i giochi matematici, mentre nel 2018 aveva ottenuto la qualificazione alla fase regionale delle Olimpiadi della Chimica.

Un giovane così non poteva non ricevere un riconoscimento ufficiale proprio da parte delle più alte autorità romena presente in Italia, infatti il Diploma di merito è stato conferito a Norbert direttamente dall’Ambasciatore della Romania in Italia George Bologan, in presenza del Console Generale della Romania a Milano Adrian Georgescu.



Nel suo discorso, il capo della missione diplomatica ha elogiato la sua attività, ma anche quella di tutti i romeni che, eccellendo in vari settori di attività, contribuiscono allo sviluppo della società ospitante e diventando, attraverso l'attività quotidiana, dei veri e propri ambasciatori della Romania all'estero.