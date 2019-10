Reddito di cittadinanza: sono 6300 i nuclei coinvolti dal Comune di Torino

I nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza coinvolti dall’Amministrazione Comunale, che a oggi sono 6.300, saranno convocati nei prossimi giorni dagli operatori dei Poli di Inclusione Sociale della Città per avviare il percorso previsto dalla normativa nazionale.

Si tratta dei Poli di lungo Dora Savona 30, via Ormea 45, via Bogetto 3, via De Sanctis 12 e via Candiolo 79.

Nelle scorse settimane il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo a disposizione dei Comuni, su una piattaforma informatica dedicata, i dati relativi ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza che, in base alla normativa istitutiva del provvedimento, sono stati inviati ai Servizi comunali anzichè ai Centri per l’impiego.

Le famiglie interessate saranno progressivamente coinvolte in un incontro informativo sull'impianto generale del reddito di cittadinanza e in successivi approfondimenti individuali nell’ambito del percorso di inclusione personalizzato.

La normativa, infatti, prevede accanto alla misura di sostegno economico, il coinvolgimento dei beneficiari in progetti personalizzati rivolti all'inclusione sociale e in attività utili alla collettività. L'adesione a tali percorsi è indispensabile per poter continuare a fruire del contributo.