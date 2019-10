A Torino il futuro della mediazione in una società “sempre più arrabbiata”

In un contesto di crisi socio-economica sempre più calzante, anche la famiglia sta subendo una “riorganizzazione”, assumendo nuove forme e nuovi profili. In questo scenario, anche la mediazione familiare si sta trasformando per rispondere a esigenze sempre maggiori. La situazione verrà analizzata giovedì 24 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30) durante il convegno “Il futuro della mediazione”, in programma presso il Centro Civico della Circoscrizione 7 in Corso Vercelli 15 a Torino.

L'incontro ha l'obiettivo di fornire ai professionisti che operano nel settore nuove prospettive lavorative analizzando rischi e opportunità legate alla mediazione dei conflitti, strumento sempre più importante nello sviluppo dei quartieri e nella costruzione delle reti sociali. Parteciperanno personalità del mondo della mediazione e della giurisprudenza come Isabella Buzzi, Maurizio D'Alessandro, Alberto Quattrocolo, Monica Checchin, Daniela Meistro Prandi e Sara Mela, oltre al coordinatore della terza Commissione della Circoscrizione 7 Ernesto Ausilio.

L'organizzazione è affidata all'associazione no profit Me.Dia.Re, mentre ai soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari verranno riconosciuti tre crediti formativi; per informazioni: www.me-dia-re.it, 0118390942, info@me-dia-re.it