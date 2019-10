Domenica 27 ottobre a Manta la prima edizione della Sagra delle Frittole

La frittola, specialità tipica calabrese, è a base di maiale a pezzi cotto in una pentola cilindrica molto capiente, con una preparazione complessiva che arriva anche ad 8 ore, compresa la cottura. È tipica della città di Reggio, ma in tutta la Calabria esistono preparazioni simili, prodotte con tecniche diverse e con nomi differenti, come “Risimoglie”, “Scarafuagli” o “Sprinzuli”.

Secondo la tradizione, la pentola in cui si cuoceva la preparazione, la “caddara”, veniva posta fuori dalle abitazioni contadine durante la macellazione ed anche davanti alle varie macellerie della città, nel giorno del sabato dato che così potevano iniziare prestissimo la cottura per servire già a metà mattinata le frittole, accompagnate a pane e cosparsi di pepe nero.



Per la prima volta in provincia di Cuneo questa Sagra regalerà, a chi ha origini calabresi, delle emozioni ricche di gusto e offrirà a tutti gli altri l'opportunità di gustare una specialità fondamentale della tradizione Mediterranea.

La Sagra della Frittola si svolgerà presso la nuova Trattoria mantese La Pinsa, subentrata nel locale per anni conosciuto come Il Torchio e poi Pithosforo, e si trova lungo la Strada Provinciale 589, n.171, domenica 27 ottobre alle h 12. Verranno serviti antipasto, frittole a volontà con insalata all'arancia verde, mezzo litro di vino, acqua e caffè, al prezzo 16,50€. Prenotazione obbligatoria al numero 0175.85063

Ma La Pinsa ha in riserbo altri appuntamenti stuzzicanti, infatti la Sagra della Frittola è solo il primo di tre eventi dedicati alla più ampia rassegna “Autunno di gusto e allegria”.



Venerdì 8 novembre, a cena, toccherà alla Sagra della pizza Napoli e della Pinsa: la specialità italiana per eccellenza rivivrà nel suo doppio formato classico, la Margherita verace partenopea, secondo l’antica ricetta, e la Pinsa Romana, considerata dagli esperti l’antenata della pizza: fu infatti nominata nell'Eneide come primo cibo consumato da Enea appena giunto nei pressi di Roma.

Negli ultimi anni la Pinsa, che dà il nome al locale, sta riscuotendo un grande successo e occupando una fetta importante del mercato, al punto che oggi in tutto il mondo sono registrate oltre 5000 pinserie. Le differenze tra i due prodotti sono numerose e lo si potrà scoprire andando a provarle entrambe per verificare di persona. Prenotazione allo 0175.85063



Sabato 16 novembre sarà il momento del La Cena Animata, il terzo appuntamento della rassegna del gusto a cura del La Pinsa e i Figli delle stelle, un nuovo format di cena animata che porta l'animazione musicale tra le tavole, con giochi a premi, canzoni da interpretare in gruppo ed un finale cocktail bar. La cena prevede 4 portate e prezzo promo bloccato ai primi 100 iscritti, a € 22. Prenotazione su WhatsApp al 333.3744451.

Trattoria-Pizzeria La Pinsa - Strada Statale 589 n. 171 - Manta di Saluzzo - Tel. 0175.85063