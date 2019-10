Stasera i cittadini boliviani manifestano in piazza Castello per difendere la democrazia nel loro Paese

La Comunità Boliviana, tanto quella residente in Italia quanto quella rimasta oltreoceano, ha partecipato in maniera pacifica, democratica ed ordinata alle elezioni del 20 di ottobre. "P urtroppo ci troviamo affrontare un Grande Frode, dove è a rischio la democrazia del nostro Paese".

"Siamo in emergenza , per questo un gruppo importante di boliviane preoccupate per il futuro della loro nazionale si troverà in Piazza Castello oggi, giovedì 24 ottobre, dalle ore 19 alle 21: la presenza di questi cittadini boliviani residenti in Torino non arrecherà alcun disturbo, il tutto avverrà in maniera civile, silenziosa e pacifica".