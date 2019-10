Caselle si prepara a un nuovo grande centro commerciale: arriva Open Mall

E così, pur tenendo sotto i riflettori gli aspetti commerciali, il Caselle Open Mall strizza l’occhio anche ai principi degli alberghi, dei resort e dei parchi divertimento all’aperto. “Abbiamo scommesso sulla sostenibilità - aggiunge Roveda - con impianto geotermico, pannelli solari, riutilizzo delle acque piovane ed efficienza energetica”.

E per semplificare gli spostamenti alla clientela, all’esterno della struttura sono presenti anche 8000 posti auto. “Il centro commerciale aprirà quando avremo terminato le ultime procedure e assunzioni. Se non ci saranno problematiche di varia natura, contiamo entro il 30 giugno 2020 di avviare le gare d’appalto per i sottoservizi presenti nell’area, comprese le bonifiche belliche visto che siamo nelle prossimità dell’aeroporto. In parallelo porteremo avanti le procedure per le attività commerciali, con un 20% delle superfici già sottoscritte è un 50% oggetto di negoziazione, anche molto avanzata”.

Ma si va avanti anche con il reperimento di risorse finanziarie: “Il progetto complessivo richiede tra i 300 e i 350 milioni di euro di investimenti. Una parte del capitale è già in azienda, un’altra parte è oggetto di un aumento di capitale da 50 milioni di euro che potrebbe essere concluso entro l’anno presso i soci di Aedes, mentre il resto sarà reperito tra investitori specializzati e credito bancario”.