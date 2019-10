Come scegliere l’offerta luce Iren

Una coppia che decide di sposarsi, ha come compito principale, oltre a quello di organizzare il matrimonio dei propri sogni, anche quello di trovare una casa adatta per mettere su famiglia.

Nel nido d’amore che cercheranno, non dovranno mancare: stanze immense e luminose da arredare secondo i propri gusti, un giardino in cui far crescere e giocare i bambini e un ambiente caldo e asciutto in cui vivere una vita felice.

Una delle componenti fondamentali per far sì che tutto questo accada è la presenza della corrente elettrica. In quest’epoca la presenza dell’elettricità in ogni casa è fondamentale: basti pensare a quanto sia importante oggi l’uso della lavatrice o dell’illuminazione nelle ore serali e a quanto sia difficile stare senza corrente nel momento in cui vi sono dei guasti.

Chi si traferisce in una nuova abitazione sa bene quanto costose siano le spese da affrontare nei primi mesi sia per la ristrutturazione della casa, che per l’arrendamento che per l’attivazione delle varie utenze. Per questo motivo si cerca, dove è possibile, di risparmiare senza però rinunciare a niente.

Per quanto riguarda l’attivazione della luce, è possibile scegliere una delle tante offerte di energia elettrica che Iren propone. Si tratta di quattro offerte tra cui scegliere, che si adattano a ogni tipo di cliente e la cui attivazione è molto semplice e veloce e porterà numerosi vantaggi agli utenti che la sottoscrivono.

Iren è in grado di offrire la migliore offerta luce, che meglio si adatta alle tue abitudini. Questo può avvenire online, comodamente seduto sul divano della propria casa. Basta una connessione internet e un pc per poter visionare tutte le proposte che Iren offre e scegliere quella ideale. Inoltre, grazie all’apposita APP, è possibile controllare i consumi di energia elettrica e poter contenere ancora di più le spese.

Tra i numerosi gestori presenti sul mercato, Iren assicura le tariffe di energia elettrica più convenienti pensate comunque all’esigenza di ogni cliente.

Quattro sono le offerte luce che Iren propone:

Iren Tuttoaposto Luce, che offre un bonus benvenuto di 30 euro, che sarà accreditato rispettivamente sulla prima, sulla sesta e sulla dodicesima bolletta. Inoltre, ti verrà concessa un’assistenza che copre i piccoli guasti della casa, disponibile 24 ore si 24 e 7 giorni su 7.

Iren Energia Web valida esclusivamente per i clienti che attivano una fornitura ad uso domestico e che pagano le bollette tramite addebito su conto corrente.

Iren Placet Luce Casa Prezzo Fisso che offre un orezzo fisso per 12 mesi, con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità. Tale prezzo non cambierà fino alla fine del contratto stipulato.

Iren Placet Luce Casa Prezzo Variabile che offre un contratto con prezzo che potrebbe variare a seconda dell’andamento dell’indice riferito al prezzo dell’EE nel mercato del giorno prima.

Tutte le offerte sono attivabili comodamente online, avendo con sé alcuni documenti come la carta d’identità, l’ultima bolletta della luce, un indirizzo e-mail e l’iban nel caso si voglia fare l’addebito sul conto.