Gli appuntamenti di domani e lunedì 28 ottobre al Circolo dei Lettori

Questi gli appuntamenti di sabato 26 e lunedì 28 ottobre, nell'ambito della programmazione del Circolo dei Lettori di Torino.

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 16 | Un sabato cosmicomico di programmazione

Sabato 26 ottobre, ore 16, un laboratorio a cura di Fablab for Kids, al Circolo dei lettori. Attraverso un linguaggio informatico pensato per i più piccoli, impariamo a realizzare un videogioco usando il computer. Insieme a Qfwfq e altri personaggi delle Cosmicomiche di Italo Calvino, esploriamo lo spazio, i pianeti e la forza di gravità, in una storia interattiva dove la protagonista è l’amicizia. Se li avete, portate i vostri computer!

Ore 21 | Il rischio di essere felici

Don Silvio Mantelli è un prete salesiano con l’hobby della magia. Lui si definisce prete per vocazione e mago per passione (mago Sales). Con una valigia piena di magie e un libro di poesie ha fatto più volte il giro del mondo e ha fatto sorridere centinaia di migliaia di bambini del mondo, e ore arriva al Circolo dei lettori con il suo libro Il rischio di essere felici (Fondazione Mago Sales), sabato 26 ottobre ore 21.

LUNEDI' 28 OTTOBRE

Ore 18 | L'ultima eclissi del millennio

Costruita nel 1914 come riparo per chi lavorava nelle vigne, la Cappella del Barolo fu acquistata dalla famiglia Ceretto nel 1970. Dopo anni di abbandono, si è trasformata in uno degli edifici più noti del territorio grazie alla reinterpretazione degli artisti Sol LeWitt e David Tremlett. Questa storia è raccontata da Andrea Bajani in La Cappella del Barolo di Sol LeWitt e David Tremlett (Corraini), al Circolo dei lettori lunedì 28 ottobre ore 18, con l'autore e Roberta Ceretto, modera Luca Ferrua.

Ore 18 | Metamorfosi del liberalismo

Un incontro a cura di Centro studi Piero Gobetti, in occasione dei 110 anni dalla nascita di Norberto Bobbio e dei 200 anni dal Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni di Benjamin Constant. Appuntamento al Circolo dei lettori lunedì 28 ottobre ore 18, con Stefano De Luca, Pier Paolo Portinaro e Giuseppe Sciara. A cura di Centro studi Piero Gobetti.

Ore 21 | In cordata #1

Ricomincia In cordata, la rassegna sulle narrazioni di montagna per addentrarsi in tutte le sue dimensioni. Il primo appuntamento del nuovo ciclo è con Linda Cottino, Roberto Mantovani e Maurizia Rebola: al Circolo dei lettori si parla di Nina, devi tornare al Viso (Fusta). Alessandra Boarelli, nata a Torino nel 1838, fu la prima donna a raggiungere la cima del Monviso, a 3.841 metri. La storia della sua vita e della sua impresa è anche racconto dell’alpinismo femminile nell’Ottocento.