Il Castello di Moncalieri riapre il 3 e 4 novembre, in occasione della Festa delle Forze Armate

Si avvicina finalmente il momento della riapertura definitiva del Castello Reale di Moncalieri, prevista entro la metà del mese prossimo, ma intanto proseguono gli eventi che ne consentono una fruizione almeno parziale, come già successo in alcuni weekend dei mesi estivi.

E' il caso della Festa delle Forze Armate, che vedrà la riapertura del maniero in occasione delle giornate di domenica 3 e lunedì 4 novembre. L'iniziativa è a cura della Città di Moncalieri e dal 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte".