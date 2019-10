Via Massari “al buio” ma ancora per poco: prevista l’installazione di nuovi sei punti luce

Il buio ha le ore contate in via Massari: torna a splendere la luce all’interno dei civici 223/A e 225/A, entrambi edifici comunalizzati di recente.



A seguito di un’interpellanza presentata dai consiglieri del M5S della Circoscrizione 5, l’assessore all’Ambiente Alberto Unia ha predisposto la realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione consistente in sei punti luce e una linea di alimentazione in cavidotto interrato. Il totale della spesa? 20.000 euro, da realizzare quando il Servizio di Illuminazione Pubblica ne avrà le disponibilità economiche.



Sempre in via Massari, nella stessa area “buia”, è stato richiesta una maggiore cura e pulizia da parte di Amiat. Dopo alcuni problemi riscontrati nelle ultime settimane, l’azienda che garantisce il decoro e l’igiene urbana si è impegnata nel prendersi cura dell’interno della via e nell’effettuare interventi di pulizia due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato.



Nessuna speranza, almeno per il momento, di vedere il giardino al fondo della strada trasformarsi in area cani: pur essendo già utilizzato come area di sgambamento, lo spazio non può essere formalmente trasformato in un giardino area cani.