Torino, rapinavano i clienti di una discoteca del centro: arrestati tre ragazzi

Nella notte fra giovedì e venerdì la Polizia è intervenuta in un locale del centro di Torino, dove erano state segnalate delle rapine.

Sul posto gli agenti hanno scoperto che quattro ragazzi erano state vittime di tentata rapina: mentre stavano ballando sulla pista erano infatti stati accerchiati da malintenzionati. Il gruppo, approfittando della confusione e della superiorità numerica, aveva probabilmente pensato di agire indisturbato.

Grazie alla collaborazione del personale di vigilanza del locale, gli investigatori sono riusciti però a rintracciare subito ed arrestare 3 persone.

Nel primo caso, si tratta di un diciottenne di origini cubane, residente a Novara, che ha agito da solo tentando di togliere la collanina in oro a un cliente. Quest’ultimo però si è difeso bloccandolo, per poi identificarlo.

Nel secondo caso a finire in manette sono stati 2 giovani di età compresa fra i 19 e i 22 anni, nati in Italia ma di provenienza maghrebina. La coppia è responsabile, insieme ad altre persone non identificate, di tre singole rapine nei confronti di altrettanti clienti, derubati di collane in oro, braccialetti ed orologio.