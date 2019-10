Sold out per la XIX edizione del TOHorror Film Fest: al coreano “The Odd Family: Zombie on Sale” il premio della giuria

Torino si prepara a diventare capitale del fantastico in Italia? Il successo della XIX edixione di TOHff 2019, che si chiude con un incremento del 60% di affluenza di pubblico, direbbe di sì. Il coreano “Odd Family: Zombie on Sale” di Lee Min-jae vince il premio della giuria per il miglior lungometraggio. Menzione speciale al russo “Why don’t you just die!” di Kirill Sokolov. Premio del pubblico per il migliore lungometraggio a “The invisible mother” di Jacob Gillman e Matt Diebler (USA 2018), entrambi presenti in sala.



Premio della giuria per il migliore cortometraggio allo spagnolo “El Cuento” di Lucas Paulino e Angel Torres (2019). Menzione speciale al canadese “Re Possessed Homes” (2018) di Matthew Evans Landry che vince anche il premio del pubblico.



Premio della giuria per la migliore animazione al francese “Cadavre Exquis” di Stéphanie Lansaque & François Leroy (2018). Menzione speciale all’italiano “Bavure” di Donato Sansone (2018). Premio del pubblico al tedesco “Fuse” di Shadi Adib (2018).



Premio speciale Antonio Margheriti alla inventiva artigianale a “Invisible Mother”.

Premio speciale Anna Mondelli alla migliore opera prima al francese “Tous le dieux du ciel” (2018) di Quarxx, presente in sala.



Premio per i migliori effetti speciali all’australiano “The Furies” di Tony D’Aquino (2019).



Sold out per tutte le serate del programma cortometraggio e animazione.

Sala piena per tutti gli incontri. Strapiena per Wu Ming e Miguel Angel Martin.



Entusiasta il direttore artistico Massimiliano Supporta: “Parlano i numeri: rispetto all’edizione passata + 60% di biglietti venduti, + % 30 di giornalisti accreditati. TOhorror 2019 è stato un successo. Segna un aumento significativo sia degli spettatori paganti, sia dell’interesse della stampa e del numero di ospiti. Anche gli incontri hanno visto un aumento della partecipazione, sintomo del grande interesse del pubblico nei confronti della cultura fantastica in tutte le sue forme. Un altro passo decisivo verso una Torino sempre più capitale italiana del fantastico" .



Corrado Artale, responsabile sezione letteraria : " Siamo molto soddisfatti di come sono andati tutti gli incontri. Grande partecipazione e atmosfera rilassata tra il curioso, il colto e il divertimento. E non è facile riuscire a fare ridere parlando di argomenti “forti”. "